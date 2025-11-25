Общество

Следователей приглашают на службу в псковскую полицию

Следственное управление УМВД России по Псковской области приглашает на службу следователей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Гарантируется:

трудоустройство в любом районе области (с компенсацией, при необходимости, за поднаем жилого помещения);

стабильная заработная плата (от 57 000 рублей);

ежемесячные обязательные и поощрительные выплаты к должностному окладу за особые условия и неравнодушное отношение к службе (надбавка за работу в органах предварительного следствия до 100%);

карьерный рост и юридический стаж;

оплачиваемый отпуск от 40 дней;

медицинское обеспечение, а также соблюдение широкого спектра социальных гарантий сотрудника органов внутренних дел;

возможность раннего ухода на пенсию.

Для устройства на службу необходимо иметь высшее юридическое образование и удовлетворительное состояние здоровья. Обращаться в группу по работе с личным составом по телефонам: 8(8112) 592-053, 592-559.