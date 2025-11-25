Общество

Почему при ходьбе появляются брызги на штанах, объяснил врач

Дождь вперемешку со снегом, лужи и «каша» на улицах – суровая реальность российской зимы. Зачастую после прихода домой можно заметить, как на брюках остались брызги. Это свидетельствует о проблемах с опорно-двигательным аппаратом, рассказал реабилитолог, специалист по механотерапии Владимир Бондаренко.

По его словам, причина брызг кроется в нарушении работы голеностопного сустава и стопы, что приводит к неправильной походке.

«Вместо четкого "переката" с пятки на носок, стопа ставится на землю плоско или шлепает, поднимая грязь и воду. Часто можно заметить, что у человека одна или обе стопы при ходьбе разворачиваются наружу или внутрь. Это уже говорит о более глубоких проблемах, таких как: перекос таза, нарушение мышечного баланса, неправильная нагрузка на тазобедренный и коленный суставы», – пояснил врач.

Как правило, в таких случаях брызгами больше загрязняется одна штанина. Иногда корень проблемы кроется в старой травме, которая закрепила неправильный двигательный стереотип, добавил реабилитолог, пишет радио Sputnik.

«Если брызги появляются преимущественно на передней части штанин, причина, скорее всего, в недостаточном разгибании голеностопного сустава в конце шага. Вместо того чтобы оттолкнуться носком, человек просто подтягивает ногу вперед, "загребая" за собой грязь. Усугубить проблему может обувь на массивной платформе, она блокирует голеностоп, не давая совершать естественный перекат, и заставляет человека "шлепать"», – подчеркнул специалист по механотерапии.

Примечательно, что даже привычка сидеть, закинув ногу на ногу, способствует перекосу таза и усугубляет мышечный дисбаланс, добавил спикер.

Самостоятельно поменять походку очень сложно, лучшее решение – обратиться к врачу-реабилитологу или инструктору по кинезиотерапии, заключил Владимир Бондаренко.