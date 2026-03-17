В МЧС рассказали, как наказывают псковичей за выход на лёд в период запрета

Штраф в размере 2 000 рублей налагается за выход на лёд в условиях, когда введен запрет, рассказал начальник ГУ МЧС России по Псковской области Сергей Лаврухин в эфире радио ПЛН FM.

Ежедневно сотрудники различных служб вынуждены спасать рыбаков-любителей, нарушающих введенный запрет выхода на лед водоемов. Несмотря на широкую информационную кампанию и введение штрафов за нарушения, многие жители продолжают подвергать себя опасности.

По словам Сергея Лаврухина, идут серьезные дискуссии среди специалистов и общественности относительно целесообразности ужесточения мер ответственности. В частности, рассматривается возможность судебных исков против нарушителей, создающих угрозу собственной безопасности и здоровью спасателей.

«Есть регионы, особенно на Дальнем Востоке, такие как Сахалин и Камчатка, где на спасение рыбаков тратятся колоссальные средства: используются вертолеты, преодолеваются большие расстояния. В принципе, спасение людей всегда связано с угрозой для жизни самих спасателей. Понятно, что мы должны быть готовы ко всему, и мы всегда будем реагировать на такие ситуации. Однако если человек преднамеренно идет на риск, понимая, что создает проблемы себе и окружающим, то, наверное, можно сказать, что тема действительно дискуссионная», - поделился гость студии.

В данный момент законодательство не позволяет МЧС предъявлять какие-либо судебные иски или претензии, продолжил он и отметил, что эта дискуссия ведется постоянно. «Возможно, в ближайшее время что-то изменится на уровне федерального, а затем и регионального законодательства», - заключил Сергей Лаврухин.