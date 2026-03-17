Сергей Вострецов поддержал новые правила назначения единого пособия на детей

Председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов поддержал проект обновленных правил назначения единого пособия на детей, которые учитывают недавно принятый федеральный закон по поручению президента. Данную инициативу вынес Минтруд России на общественное обсуждение. Главное нововведение — возможность для многодетных семей сохранить выплату еще на 12 месяцев даже при небольшом превышении среднедушевого дохода над региональным прожиточным минимумом (не более чем на 10%). В таких случаях пособие будет назначаться в размере 50% величины регионального прожиточного минимума на ребенка — на очередной год. Об этом Сергей Вострецов сообщил в своем Telegram-канале.

После вступления в силу изменений (ожидается с учетом утверждения постановления правительства) Социальный фонд России проведет автоматический пересмотр всех отказов, вынесенных с января 2026 года. Семьям не придется подавать новые заявления — выплаты возобновят проактивно для тех, кто подпадает под новые критерии. По оценкам Минтруда, благодаря корректировке правил дополнительную государственную поддержку смогут получить порядка 74 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются более 230 тысяч детей. Это существенный шаг в рамках национального проекта «Семья» и общей политики по усилению демографических мер.

«Мы в СОЦПРОФ полностью поддерживаем и приветствуем эту корректировку правил единого пособия — она напрямую отвечает на многочисленные обращения многодетных. Когда семья с тремя, четырьмя или пятью детьми теряла право на пособие из-за того, что доход "перевалил" прожиточный минимум всего на 5–8 тысяч рублей в месяц на человека — это было несправедливо и демотивационно. Особенно если оба родителя работают на полную ставку, стараются, тянут большую семью, а государство как бы "наказывало" их за трудолюбие», — поддержал Сергей Вострецов.

По словам председателя СОЦПРОФ, благодаря президентскому поручению и быстрому принятию закона многодетные семьи получают «подушку безопасности» на целый год — 50% прожиточного минимума на каждого ребёнка. Это позволит покрыть часть расходов на питание, одежду, школьные сборы, кружки и секции.

«Мы рассчитываем, что после пересмотра отказов с начала 2026 года тысячи семей получат "задолженность" по выплатам — и это будет ощутимая помощь в текущем бюджете домохозяйств. Но давайте говорить честно, как всегда требует профсоюзная позиция: это хороший, но все еще промежуточный шаг. 10%-ный "коридор" — это уже прогресс, однако в реальной жизни инфляция, рост цен на продукты, ЖКХ, детские товары и лекарства съедают этот буфер очень быстро. Мы видим, что многие многодетные семьи находятся в "серой зоне" — чуть выше черты бедности, но всё равно нуждаются в поддержке», — пояснил Сергей Вострецов.

Исходя из этого, СОЦПРОФ считает необходимым:

Постепенно расширять этот коридор нуждаемости хотя бы до 20–30% сверх прожиточного минимума для многодетных;

Увеличить размер самого единого пособия до 75–100% регионального ПМ на ребёнка в многодетных семьях (особенно с 3+ детьми);

Ввести отдельную повышенную выплату именно на третьего и последующих детей — не ниже МРОТ;

Исключить из расчёта нуждаемости все региональные и корпоративные выплаты, премии за рождение детей, а также доходы от сдачи в аренду единственного жилья;

Усилить контроль за тем, чтобы средства пособия действительно шли на детей, но без излишней бюрократии.