Рыбаки продолжают выходить на лёд в Псковском округе

В выходные дни в Псковском округе сложилась паводковая ситуация, соответствующая погодным условиям. На большинстве водоемов происходит стремительное таяние льда, что приводит к образованию больших промоин и участков открытой воды, сообщила глава округа Наталья Фёдорова в соцсети «ВКонтакте». 

Фото здесь и далее: страница в социальной сети «ВКонтакте» Натальи Федоровой

На реках стартовал процесс ледохода. В садовом товариществе «Иерусалимка» зафиксировали локальные подтопления двух участков, расположенных в низине. Однако на остальной территории Псковского округа уровень воды не вызывает опасений. Глава округа Наталья Фёдорова отметила: «Ситуация с уровнем воды в настоящее время, по данным мониторинга оперативной группы, не вызывает опасений. Контроль ситуации производится в постоянном режиме».

Для обеспечения безопасности проводятся межведомственные рейды в рамках исполнения постановления о запрете выхода на лёд. Участники рейда, включая ГИМС, аварийно-спасательную службу и уполномоченных сотрудников администрации округа, патрулируют акваторию с помощью катера на воздушной подушке и средств воздушного наблюдения.

 

Несмотря на предупреждения, некоторые рыбаки продолжают выходить на лёд. В отношении них составляются административные протоколы, а с помощью увещеваний их возвращают на берег.

Наталья Фёдорова добавила: «Большие по площади промоины, трещины, шуга и открытая вода представляют опасность для жизни».

