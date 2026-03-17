Погибшими на Чудском озере рыбаками оказались жители Ленобласти и Великих Лук

С начала года в Псковской области утонули два рыбака - молодые люди из Ленинградской области и Великих Лук. Помимо этого, благодаря сотрудникам МЧС удалось спасти от гибели шестерых рыбаков. Какая на сегодняшний день обстановка на водоёмах региона, рассказал начальник Главного управления МЧС России по Псковской области Сергей Лаврухин в эфире радио ПЛН FM.

Уже десять дней действует запрет выхода на лёд на всех водоемах Псковской области. Причина такого решения — предотвращение трагедий, подобных прошлогодней, когда за четыре дня утонули 19 человек.

«Мы призываем всех граждан внимательно относиться к запрету выхода на лёд. Даже если визуально лёд выглядит прочным, его структура уже нестабильная, она может не выдержать вес человека. Особенно опасны лесные озёра и небольшие водоемы, где толщина льда неравномерная», - подчеркнул Сергей Лаврухин.

Река Великая в Пскове уже вскрылась, ледовое поле двинулось в сторону Псковско-Чудского озера. В настоящее время, по словам гостя студии, ледовое поле находится в районе устья реки Великой. Что касается других рек, например, Шелони, то она уже практически освободилась от ледового поля. Реки Плюсса и Гдовка, которые являются достаточно быстрыми и юркими, также освободились от льда.

«На юге области было больше морозов и снега, и снежный покров сохранился. Река Ловать местами освободилась от ледового поля. Где-то идет небольшой ледоход, а где-то еще сохраняется ледостав с промоинами. Таким образом, ситуация там на несколько дней отстает. Основные наши озёра, например, Псковско-Чудское, ещё находятся подо льдом, но если посмотреть на этот лёд со стороны, он уже не синего, а чёрного цвета. Это говорит о том, что он неоднородный и несостоятельный. Нельзя не только выходить на него, но и близко приближаться. Прочности в нём практически нет даже несмотря на то, что есть ещё определенный запас в сантиметрах», - подчеркнул Сергей Лаврухин.

Начальник Главного управления МЧС России по Псковской области подчеркнул, что в этом году ситуация выглядит более стабильной, чем в прошлом: жители региона стали более ответственно относиться к запрету выхода на лёд.

Гость студии отметил, что многие люди приезжают в Псковскую область на рыбалку из Республики Беларусь и Ленинградской области. Однако сами граждане Псковской области проявляют более сдержанную и правильную позицию по поводу зимней ловли. Сергей Лаврухин подчеркнул, что МЧС не против зимней рыбалки; более того, среди спасателей и пожарных много тех, кто увлекается зимней ловлей. Главное, по его словам, чтобы всё происходило безопасно.

Представитель ведомства обратил внимание, что в этом году зима выдалась прекрасной: условия для рыбалки были хорошими, и никто не сталкивался с проблемами. Люди могли спокойно выходить на лёд и ловить рыбу, не сталкиваясь с требованиями или запретами. Однако когда был введён запрет выхода на лёд, это стало прямым сигналом о том, что нужно остановиться и не рисковать. Сергей Лаврухин подчеркнул, что в таких ситуациях нет никакого смысла подвергать себя опасности.

«Призываю всех граждан обращать внимание. Если введён запрет выхода на лед, значит, что-то уже не так, значит, аварийно-спасательная служба провела разведку. В прошлом году на данный момент утонуло уже более 20 человек; в этом году два человека погибли — один из Ленинградской области, второй из Великих Лук. Оба погибли на Чудском озере, провалившись под лёд. Это именно то, о чём я говорил: изначально ты выходишь на ледовое поле, а затем не замечаешь, как проваливаешься. Ничего сделать ты не сможешь: одежда не позволит выкарабкаться на лёд без соответствующих средств спасения, которые тоже далеко не всегда могут помочь. Лёд настолько неоднороден и непредсказуем, что ты начнёшь выбираться и просто будешь его ломать, в итоге всё равно утонешь», - сказал гость студии.

Сергей Лаврухин добавил, что эти две трагедии, приведшие к потере жизней молодых людей, произошли в нарушение законодательных актов, и добавил, что аварийно-спасательная служба Псковской области спасла шесть человек. «Все эти спасённые тоже были «горе-рыбаками», - уточнил он.