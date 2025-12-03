Общество

Вера Кондратьева получила Благодарственное письмо президента России

Глава Пыталовского муниципального округа и председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» Вера Кондратьева получила Благодарственное письмо президента Российской Федерации, об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Вера Кондратьева / Telegram

В рамках 8 съезда ВАРМСУ, из рук сопредседателя ВАРМСУ, губернатора ХМАО-Югры Руслана Кухарука, Вера Кондратьева получила Благодарственное письмо президента Российской Федерации Владимира Путина за активное развитие местного самоуправления в Российской Федерации.

«Благодарю за высокую оценку моего труда. Эта награда не только моя, эта награда большой команды единомышленников, с кем я работаю. Спасибо всем!» - сказала она.