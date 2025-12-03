Общество

Условный срок грозит псковичу, обманувшему знакомого на два миллиона рублей

Псковский городской суд постановил приговор в отношении жителя Пскова, обвиняемого в мошеннических действиях в отношение своего знакомого в общей сумме более двух миллионов рублей (часть 4 статьи 159 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что гражданин из корыстных побуждений убедил знакомого, являющегося индивидуальным предпринимателем, в том, что может за денежное вознаграждение повлиять на результаты и планирование проводимых в отношении него проверок налоговым органом, в результате чего завладел его денежными средствами.

Дело возбудили по материалам УФСБ России по Псковской области. В ходе рассмотрения, подсудимый виновным себя признал в полном объеме, в содеянном раскаялся.

С учетом совокупности установленных судом смягчающих обстоятельств Шахову назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года с применением статьи 73 УК РФ, условно. Суд удовлетворил заявленные потерпевшим исковые требования.