Общество

Более 16 тысяч единиц чая передал ресурсный центр Псковской области в 76-ю десантно-штурмовую дивизию

Для бойцов, которые несут службу в зоне специальной военной операции передали 16 500 единиц чая примерной стоимостью 1 650 000 рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив».

Фото здесь и далее: АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив»

Благотворитель предпочел остаться анонимным, а его подарок предназначен, чтобы поддержать военнослужащих в суровые зимние месяцы.

Ресурсный центр направил чай в 76-ю десантно-штурмовую дивизию. Воинское соединение обеспечит доставку помощи на передовые позиции и распределение среди личного состава.

В центре отмечают, что такая инициатива еще раз показывает: жители региона продолжают оказывать адресную поддержку защитникам, нередко оставаясь неизвестными, но внося ощутимый вклад в общее дело.