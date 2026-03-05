Прием заявок от волонтёров открыли для псковского фестиваля «Добрый рок-2026»

Начался набор добровольцев в команду фестиваля «Добрый рок-2026». Все желающие могут подать заявку на участие в организации мероприятия, сообщил Псковской Ленте Новостей директор фестиваля Андрей Семенов.

Изображение здесь и фото далее: группа в социальной сети «ВКонтакте» «Добрый рок | Псков»

Волонтёры будут помогать с монтажом и демонтажем площадки, встречать гостей, сопровождать музыкантов, решать хозяйственные вопросы, консультировать посетителей, следить за порядком.

Подать заявку можно через кнопку в меню группы фестиваля в сети «ВКонтакте».

Организаторы отмечают, что участие в команде поможет получить опыт, яркие впечатления и возможность присоединиться к постоянной группе организаторов. «Сделаем этот праздник живой музыки и добра красиво и качественно! И поверьте, это будет незабываемое приключение. Возможно, для кого-то это уникальная возможность влиться в постоянную команду организаторов!» - добавили они.

Фестиваль «Добрый рок» пройдет 3-5 июля в деревне Слопыгино Палкинского района.

Информационную поддержку фестивалю оказывают Псковская Лента Новостей и «Наше радио Псков» (103.0 FM).