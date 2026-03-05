«Гайд-парк»: Сергей Литвиненко о 30-летии Псковской гордумы и межфракционном диалоге

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Гайд-парк». Гость студии — депутат Псковской городской Думы, зампредседателя комитета по бюджету, налогам и финансовой политике Сергей Литвиненко (ЛДПР).

Ведущая Любовь Кузнецова поговорит с ним о 30-летии Псковской городской Думы и межфракционном диалоге в городском парламенте. Каково назначение представительного органа в настоящее время? Сегодня в гордуме все тихо и спокойно — значит ли это, что депутаты менее обстоятельно занимаются своей главной работой – представляют интересы избирателей? Как в гордуме достигается взаимодействие между депутатам разных партий? С какими вопросами к Сергею Литвиненко обращаются избиратели?

Присоединяйтесь к разговору по телефону прямого эфира: 56-73-72.