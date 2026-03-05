 
Общество

«Гайд-парк»: Сергей Литвиненко о 30-летии Псковской гордумы и межфракционном диалоге

0

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Гайд-парк». Гость студии — депутат Псковской городской Думы, зампредседателя комитета по бюджету, налогам и финансовой политике Сергей Литвиненко (ЛДПР).  

Ведущая Любовь Кузнецова поговорит с ним о 30-летии Псковской городской Думы и межфракционном диалоге в городском парламенте. Каково назначение представительного органа в настоящее время? Сегодня в гордуме все тихо и спокойно — значит ли это, что депутаты менее обстоятельно занимаются своей главной работой – представляют интересы избирателей? Как в гордуме достигается взаимодействие между депутатам разных партий? С какими вопросами к Сергею Литвиненко обращаются избиратели? 

Присоединяйтесь к разговору по телефону прямого эфира: 56-73-72. 

Прокомментировать

Пресс-портреты

Литвиненко Сергей Григорьевич

Литвиненко Сергей Григорьевич

Депутат Псковской городской Думы седьмого созыва по единому округу, координатор Псковского городского отделения ЛДПР

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026