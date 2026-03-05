«Инфопена»: «Можно, а зачем?» 

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Инфопена».

Ведущие Александра Иванова, Артем Татаренко, Светлана Буканова и Владимир Афанасьев будут плавать по волнам юмора, самоиронии и создавать для вас хорошее настроение, выбирая самые интересные, любопытные и необычные новости в бурном информационном море.

Сегодня в выпуске:

Аттракцион невиданной щедрости

Массаж сердца для чайки

Товарный знак «Можно, а зачем?»

Штраф за мат в домовых чатах

«Интернет — оружие пролетариата!».

Об этом и не только — в 13.04. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на Rutube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.