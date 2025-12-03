Общество

В Пскове пройдет Детско-родительский форум 21 декабря

В Пскове открылась регистрация на Детско-родительский форум, который пройдет 21 декабря в региональном Доме молодежи, сообщили Псковской Ленте Новостей в Доме молодежи. Форум приглашает семьи с детьми от 14 лет.

Изображение: группа сети «ВКонтакте» «Дом молодёжи | Псковская область»

Организаторы подготовили программу, в рамках которой участники смогут обсудить актуальные семейные вопросы, пообщаться с психологами и специалистами и найти точки соприкосновения между поколениями.

Центральным событием форума станет большое родительское собрание.

Все участники получат содержательную программу и горячие обеды. Каждая семья самостоятельно организует дорогу до Пскова.

Регистрация на форум открыта до 19 декабря 12:00.