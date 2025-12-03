Общество

Фермер из Псковской области стал победителем Всероссийского конкурса «Лидеры села»

Фермер Сергей Михайлов из Печорского округа стал победителем Всероссийского конкурса «Лидеры села», сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Конкурс молодых управленцев привлек 16,5 тысяч активистов из сельской местности. В финал в Москву вышли 147 лучших участников.

Сергей Михайлов занимается садоводством и владеет одним из самых крупных яблоневых садов в Псковской области площадью 74 гектара. Его хозяйство известно как одно из самых современных и технологичных в регионе.

Теперь фермер вошел в число 50 победителей престижного Всероссийского конкурса.