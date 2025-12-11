Общество

«Псковские тепловые сети» встретили студентов политехнического колледжа

Муниципальное предприятие города Пскова «Псковские тепловые сети» возобновило проведение экскурсий для молодых специалистов после паузы, связанной с эпидемиологической обстановкой, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПТС.

Фото здесь и далее: «Псковские тепловые сети»

За это время предприятие наладило сотрудничество с государственным бюджетным образовательным учреждением среднего профессионального образования Псковской области «Псковский политехнический колледж», которое ранее не входило в список партнеров.

Первая экскурсия для студентов колледжа прошла с участием опытных сотрудников предприятия. Первичное знакомство провел Андрей Дмитриев, курирующий работу с молодежью. Начальник участка №1 Максим Лебедев познакомил участников с работой котельной. Также студенты встретились с одним из лучших сварщиков Северо-Запада Борисом Усановым, обладающим собственным клеймом и выполняющим сварочные работы без дополнительной проверки.

Экскурсия включала демонстрацию нового котла, изготовленного Борисом Усановым.

Студенты активно задавали вопросы, проявляя интерес к профессии, отметили в пресс-службе ПТС.

«Псковские тепловые сети» рассчитывают на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Псковским политехническим колледжем и приглашают новых гостей посетить предприятие.