«Ошапурки» совершили акт вандализма над благоустроенной территорией в Локне

Акт вандализма произошел ночью в Локне — «ошапурки» разгромили благоустроенную территорию у домов №3 и 5 на улице Советской. Об этом сообщил глава муниципального округа Иван Белугин в своем канале в мессенджере Мах.

Фотографии: Иван Белугин / Мах

«Они уничтожили то, что жители ТОС "Вдохновение" своими руками создавали и бережно развивали в течение трёх лет. Люди вкладывали сюда силы, время, душу, старались сделать родной двор красивым и уютным. А кучка вандалов за одну ночь практически не оставила камня на камне. Назвать это случайной выходкой или глупой шалостью язык не поворачивается. Это осознанная подлость и плевок в лицо всем жителям, которые любят свою Локню и делают её лучше. Ломать под покровом ночи чужой труд большого ума и смелости не требуется», — прокомментировал Иван Белугин.

По факту случившегося будет направлено заявление в полицию, чтобы установить виновных и привлечеть их к ответственности.

Также Иван Белугин обратился ко всем тем, кто минувшей ночью мог видеть происходящее, знает участников или располагает записями с камер видеонаблюдения и автомобильных регистраторов.