Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Опережая время. Итоги 2025 года для Альфа-Банка
Господин Рейтингомер
РКО и эквайринг в ПСБ
Почему такие желтые?
ESG-активность на Некрасова
Псковский педагог - победитель «Флагманов образования»
Работа в «Россети Северо-Запад»
Атлас здоровья ЛОНГРИД
Псковские учителя на V съезде Общества русской словесности
Новогодний корпоратив
в «СтругановЪ»
Тридцать мастеров и одна ёлка
До нового года не трогать!
Новый рецерт «Лёгкой кухни»
Город Рождества
 
 
 
ещё Общество 11.12.2025 13:590 Тала Нещадимова: Устойчивого снежного покрова к Новому году пока не ожидается 11.12.2025 20:200 В Пустошке завершился капремонт поста скорой медицинской помощи 11.12.2025 20:000 В Госдуме предложили жильцам самостоятельно решать, какие заведения будут в их доме 11.12.2025 18:170 Т2 обновляет тарифную линейку 11.12.2025 18:100 Духовный компас 11.12.2025 17:580 «Псковские тепловые сети» встретили студентов политехнического колледжа
 
 
 
Самое популярное 04.12.2025 18:378 Наталья Ильина отправится под домашний арест 04.12.2025 11:063 Александр Сорокин станет новым министром образования Псковской области 05.12.2025 14:544 Сбитая на улице Рокоссовского женщина скончалась в реанимации 05.12.2025 22:025 Льва Шлосберга* взяли под стражу в зале суда. ФОТОРЕПОРТАЖ 09.12.2025 21:400 Житель Печорского района сбил насмерть двух людей
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В Госдуме предложили жильцам самостоятельно решать, какие заведения будут в их доме

11.12.2025 20:00|ПсковКомментариев: 0

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»), а также депутаты ГД Сардана Авксентьева и Дмитрий Певцов предложили дать право жильцам решать, какие заведения будут располагаться в нежилых помещениях дома.

Обращение с соответствующим предложением было направлено министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину. 

«Предлагаем рассмотреть возможность внесения изменений в Жилищный кодекс РФ, предоставив общему собранию собственников право согласовывать виды разрешенной коммерческой деятельности в нежилых помещениях дома», - сказано в обращении.

Авторы инициативы отмечают, что во многих домах жители фактически оказываются заложниками коммерческих интересов собственников нежилых помещений - на первых этажах открываются шумные заведения или круглосуточные магазины с зоной разгрузки под окнами, что вызывает многочисленные жалобы и приводит к конфликтам.

Парламентарии убеждены, что жители должны иметь возможность самостоятельно решать, будет ли в их доме располагаться ночное развлекательное заведение или иной шумный объект, пишут РИА Новости.

«Такой механизм может быть реализован в формате превентивного согласования. Это позволит предотвращать конфликты на ранней стадии и повысит ответственность бизнеса перед местным сообществом», - заключается в документе.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Ваше отношение к «эффекту Долиной»?
В опросе приняло участие 183 человека
11.12.2025, 20:400 МВД продолжает розыск без вести пропавшего псковича в серой куртке 11.12.2025, 20:200 В Пустошке завершился капремонт поста скорой медицинской помощи 11.12.2025, 20:000 В Госдуме предложили жильцам самостоятельно решать, какие заведения будут в их доме 11.12.2025, 19:430 Михаил Ведерников: В регионе сохраняется необходимость ограничения связи и интернета
11.12.2025, 19:400 «Беседка»: Фестиваль «Кроха-фест» в Пскове. ВИДЕО 11.12.2025, 19:200 Псковский музей подвёл итоги инклюзивной акции «Музей для всех» 11.12.2025, 19:050 Скорость движения ограничат на четырёх участках трассы «Р-23» Псков 12 декабря 11.12.2025, 18:400 Акварельные картинки по мотивам «Азбуки» Бенуа представили в Вечаше
11.12.2025, 18:290 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о фестивале «Кроха-фест» в Пскове 11.12.2025, 18:200 Пробка образовалась на улице Инженерной в Пскове из-за ДТП. ВИДЕО 11.12.2025, 18:170 Т2 обновляет тарифную линейку 11.12.2025, 18:120 Новый выпуск проекта «Пастырь. Защитники Отечества» будет посвящен протоиерею Олегу Тэору
11.12.2025, 18:100 Духовный компас 11.12.2025, 18:000 «Вместе с нами Владивосток и Псков» – министр культуры об открытии выставки Марка Шагала 11.12.2025, 17:580 «Псковские тепловые сети» встретили студентов политехнического колледжа 11.12.2025, 17:550 Великолучанин попал под суд за использование поддельного водительского удостоверения
11.12.2025, 17:530 Россияне планируют в 2026 году увеличивать сбережения – опрос 11.12.2025, 17:510 «Три мудреца»: Оттепель отменяется? ВИДЕО 11.12.2025, 17:510 Прялка — спутница жизни: в Изборске сохраняют традиции древнего ремесла 11.12.2025, 17:490 Псковичей предупредили об изменении реквизита «КПП получателя» при уплате налогов
11.12.2025, 17:460 Псковский суд заключил под стражу подозреваемого в изнасиловании и убийстве 11.12.2025, 17:410 «Гонконгский» вирус гриппа доминирует в Псковской области 11.12.2025, 17:350 «Беседка»: Второй образовательный модуль программы «Герои земли Псковской». ВИДЕО 11.12.2025, 17:260 Выставка павловопосадских платков открылась в Куньинском округе
11.12.2025, 17:190 Застройщику выдано предостережение за гору песка на улице Советской в Пскове 11.12.2025, 17:150 Великолукская делегация приняла участие в собрании Олимпийского комитета РФ 11.12.2025, 17:130 Квоту на отлов собак в 2025 году в Псковской области увеличили до 490 голов 11.12.2025, 17:070 Звонок не проходит: чем новые ограничения в интернете обернутся для россиян
11.12.2025, 17:060 Во второй день заезда «Дружина Довмонта» в Печорах состоялись соревнования по самбо 11.12.2025, 17:010 Как ритейл и покупатели переживают новогодний бум, рассказали псковичам 11.12.2025, 16:590 Сервис «Планирование и рождение ребенка» запустили на «Госуслугах» 11.12.2025, 16:580 В Пскове провели комплекс мероприятий в честь юбилея Московской высшей школы милиции СССР
11.12.2025, 16:530 Открыта регистрация на Детско-родительский форум в Пскове 11.12.2025, 16:520 Рекомендации по имплантации зубов дали псковские стоматологи 11.12.2025, 16:410 Областной суд оставил приговор убившему жену псковичу без изменений  11.12.2025, 16:380 СОБЫТИЕ: Дом участника СВО в псковских Логозовичах подключили к газу
11.12.2025, 16:360 Дайте людям праздник! 11.12.2025, 16:240 Часть участников программы «Герои земли Псковской» уже определились с местом работы  11.12.2025, 16:180 В Палкино 42-летний рецидивист предстанет перед судом за хранение наркотиков 11.12.2025, 16:110 О жизни и труде врача Псковской губернии рассказали в музее-заповеднике «Изборск»
11.12.2025, 15:560 «Сказано — сделано»: еще в один дом в Логозовичах «пришел» газ 11.12.2025, 15:540 «Беседка»: Фестиваль «Кроха-фест» в Пскове 11.12.2025, 15:480 Одиннадцатая областная зимняя спартакиада среди детей-инвалидов прошла в Пушкинских Горах 11.12.2025, 15:440 ТОСы установили детские и спортивные площадки во дворах Пскова
11.12.2025, 15:380 Встречайте новинку! Плавленые сыры в новом объеме  11.12.2025, 15:051 Отбор в программу «Герои земли Псковской» был достаточно жестким — Ирина Иванова 11.12.2025, 14:580 Самозанятым псковичам разъяснили порядок страхования для получения больничных 11.12.2025, 14:490 В псковском ЖК Smart начали выдавать акты приема-передачи квартир
11.12.2025, 14:420 Страховые пенсии по старости проиндексируют на 7,6% с 1 января — Путин 11.12.2025, 14:340 Бесплатно не по карману 11.12.2025, 14:280 Продолжается приём заявок на конкурс «Подарок для изборской ёлки» 11.12.2025, 14:250 Две тонны моющих средств передали псковские таможенники в Бобровский дом-интернат
11.12.2025, 14:150 Пскович ударил одноклассника по голове бутылкой водки 11.12.2025, 14:020 Yota подарит юным россиянам сим-карту вместе с первым паспортом 11.12.2025, 13:590 Тала Нещадимова: Устойчивого снежного покрова к Новому году пока не ожидается 11.12.2025, 13:580 Ирина Иванова подвела предварительные итоги первого модуля программы «Герои земли Псковской»
11.12.2025, 13:510 В Псковской области отремонтированы дороги, ведущие к образовательным учреждениям 11.12.2025, 13:370 Долги неоплативших налоги псковичей растут с каждым днем  11.12.2025, 13:290 Тайну межевого камня раскрыли в музее-заповеднике «Изборск» 11.12.2025, 13:250 Персонализированный мангал от псковского производителя — идея подарка на Новый год
11.12.2025, 13:170 Пожар в хозяйственной постройке произошел в псковской деревне Теребушино 11.12.2025, 13:090 Как правильно ухаживать за съёмными зубными протезами, рассказали псковские стоматологи 11.12.2025, 13:051 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: Оттепель отменяется? 11.12.2025, 13:010 При взрыве в пермском университете погибли мужчина и 8-летняя девочка
11.12.2025, 12:570 Группа «АнимациЯ» выступит сегодня в Пскове в честь своего 25-летия 11.12.2025, 12:561 Нету интернету 11.12.2025, 12:440 Жалобу на заключение Льва Шлосберга* под стражу рассмотрят 12 декабря 11.12.2025, 12:390 Суд признал жительницу Дно виновной в убийстве мужа
11.12.2025, 12:350 Рецепт идеального вечера: музыка и грузинская кухня в GURAVI 11.12.2025, 12:340 Псковские и великолукские кадеты представили регион на Кремлевском балу 11.12.2025, 12:300 В псковском Доме молодежи прошел кинопоказ, приуроченный ко Дню Героев Отечества 11.12.2025, 12:220 Жителя Великих Лук оштрафовали за отказ пустить в дом пристава
11.12.2025, 12:160 До -5 градусов и снег прогнозируют в Псковской области 12 декабря 11.12.2025, 12:150 «Зумер» стало словом 2025 года по мнению филологов 11.12.2025, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о втором образовательном модуле программы «Герои земли Псковской» 11.12.2025, 12:000 Дом участника СВО в псковских Логозовичах подключили к газу
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru