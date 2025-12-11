Общество

В Госдуме предложили жильцам самостоятельно решать, какие заведения будут в их доме

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»), а также депутаты ГД Сардана Авксентьева и Дмитрий Певцов предложили дать право жильцам решать, какие заведения будут располагаться в нежилых помещениях дома.

Обращение с соответствующим предложением было направлено министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину.

«Предлагаем рассмотреть возможность внесения изменений в Жилищный кодекс РФ, предоставив общему собранию собственников право согласовывать виды разрешенной коммерческой деятельности в нежилых помещениях дома», - сказано в обращении.

Авторы инициативы отмечают, что во многих домах жители фактически оказываются заложниками коммерческих интересов собственников нежилых помещений - на первых этажах открываются шумные заведения или круглосуточные магазины с зоной разгрузки под окнами, что вызывает многочисленные жалобы и приводит к конфликтам.

Парламентарии убеждены, что жители должны иметь возможность самостоятельно решать, будет ли в их доме располагаться ночное развлекательное заведение или иной шумный объект, пишут РИА Новости.

«Такой механизм может быть реализован в формате превентивного согласования. Это позволит предотвращать конфликты на ранней стадии и повысит ответственность бизнеса перед местным сообществом», - заключается в документе.