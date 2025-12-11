Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Псковский педагог - победитель «Флагманов образования»
Работа в «Россети Северо-Запад»
Господин Рейтингомер
До нового года не трогать!
Атлас здоровья ЛОНГРИД
Новогодний корпоратив
РКО и эквайринг в ПСБ
Опережая время. Итоги 2025 года для Альфа-Банка
Почему такие желтые?
в «СтругановЪ»
ESG-активность на Некрасова
Тридцать мастеров и одна ёлка
Псковские учителя на V съезде Общества русской словесности
Дорогу педагогу
Город Рождества
 
 
 
ещё Общество 11.12.2025 17:070 Звонок не проходит: чем новые ограничения в интернете обернутся для россиян 12.12.2025 12:120 Председатель профсоюза промышленности РФ посетил Псковскую область 12.12.2025 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»: В Госуслуги только с Max, блокировка Roblox и FaceTime — всё 12.12.2025 11:560 Администрация Пушкиногорского округа отсудила у банка более 4,8 млн рублей гарантии  12.12.2025 11:500 «Гонконгским» вирусом гриппа в Псковской области заболел 21 человек 12.12.2025 11:460 Место, где выходные проходят вкуснее
 
 
 
Самое популярное 05.12.2025 14:544 Сбитая на улице Рокоссовского женщина скончалась в реанимации 05.12.2025 22:025 Льва Шлосберга* взяли под стражу в зале суда. ФОТОРЕПОРТАЖ 09.12.2025 21:400 Житель Печорского района сбил насмерть двух людей 10.12.2025 12:441 Массовое ДТП с пострадавшими устроил водитель Toyota Land Cruiser в Пскове 11.12.2025 12:561 Нету интернету
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Администрация Пушкиногорского округа отсудила у банка более 4,8 млн рублей гарантии 

12.12.2025 11:56|ПсковКомментариев: 0

Арбитражный суд Псковской области рассмотрел дело №А52-4750/2025 и взыскал с банка в пользу администрации Пушкиногорского округа 4 858 513 рублей 93 копейки задолженности по независимой банковской гарантии, сообщили Псковской Ленте Новостей в суде.

Администрация округа и ООО «Бизнес континент» заключили контракт на строительные работы по капитальному ремонту школы искусств имени Семёна Гейченко. Для обеспечения исполнения обязательств по контракту банк выдал подрядчику независимую гарантию.

Администрация отказалась от исполнения контракта по одностороннему решению из-за неполного выполнения подрядчиком обязательств. Затем она направила банку требование об уплате суммы в размере 4 858 513 рублей 93 копейки, из которых 4 552 981 рубль 81 копейка — возврат неотработанного аванса, 305 532 рубля 12 копеек — штраф за нарушение сроков.

Банк отказал в оплате, ссылаясь на необоснованность расчёта. В связи с этим администрация обратилась в суд.

Суд признал требования администрации обоснованными, отметив, что требование поступило в период действия гарантии, сумма не превышает её лимит, и администрация предоставила полный пакет документов.

В решении суд указал, что принцип независимости гарантии не позволяет гарантии оценивать спорные отношения между сторонами контракта, включая соразмерность суммы требования и наличие нарушения. Гарант должен выплатить сумму в полном объёме при подтверждении факта нарушения обязательств.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Ваше отношение к «эффекту Долиной»?
В опросе приняло участие 216 человек
12.12.2025, 12:200 Свыше 1100 контейнеров для ТКО установил регоператор в Псковской области за год 12.12.2025, 12:140 «Семейные ценности»: Здоровые привычки — счастливая семья 12.12.2025, 12:120 Председатель профсоюза промышленности РФ посетил Псковскую область 12.12.2025, 12:100 Актриса Юлия Хлынина: Чтобы оценить детский спектакль, я включаю своего внутреннего ребенка
12.12.2025, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»: В Госуслуги только с Max, блокировка Roblox и FaceTime — всё 12.12.2025, 11:560 Администрация Пушкиногорского округа отсудила у банка более 4,8 млн рублей гарантии  12.12.2025, 11:500 «Гонконгским» вирусом гриппа в Псковской области заболел 21 человек 12.12.2025, 11:460 Место, где выходные проходят вкуснее
12.12.2025, 11:450 В музее‑заповеднике «Изборск» рассказали о доступности объектов показа 12.12.2025, 11:290 «На пятой передаче»: График перекрытий, запрет поворота налево и недостача стрелки направо 12.12.2025, 11:230 «Пастырь. Защитники Отечества»: протоиерей Олег Тэор. ВИДЕО 12.12.2025, 11:200 Александр Котов в День Конституции РФ: Сила нашего народа заключается в несокрушимом единстве
12.12.2025, 11:140 Жалобу на заключение под стражу Льва Шлосберга* рассматривают на закрытом заседании 12.12.2025, 11:100 В псковской деревне Латышево ввели в эксплуатацию газопровод 12.12.2025, 10:581 Псковские врачи помогли родиться малышу при пятикратном обвитии пуповины 12.12.2025, 10:550 «Хайпожоры»: В Госуслуги только с Max, блокировка Roblox и FaceTime — всё
12.12.2025, 10:300 Эколого-биологический центр Пскова выплатит 168 тысяч рублей за нападение енота на ребенка 12.12.2025, 10:250 Температура воздуха в Псковской области вчера поднялась до рекордных значений 12.12.2025, 10:110 Согласованы поправки ко второму чтению проекта о продлении работы старых полигонов для ТКО 12.12.2025, 10:000 Жители Псковской области за 11 месяцев отдали мошенникам почти 400 млн рублей
12.12.2025, 09:500 Актриса Юлия Хлынина рассказала о «бальзаме для души», юных зрителях и опыте в жюри на псковском «Кроха-фесте» 12.12.2025, 09:400 «Дневной дозор»: Что делать с «многообещающими» чиновниками и депутатами? 12.12.2025, 09:300 Шесть взрослых и один ребенок пострадали при попадания БПЛА в многоэтажку в Твери 12.12.2025, 09:150 Вечер памяти святителя Тихона пройдёт в Пскове в субботу
12.12.2025, 09:000 В ГД предложили создать фонд для добросовестных участников сделок с жильем 12.12.2025, 08:400 За официальный выходной день 31 декабря выступают 78% россиян — опрос 12.12.2025, 08:200 Юрист назвал красные и зеленые «флажки» при покупке квартиры 12.12.2025, 08:000 Рынок ждет снижения ключевой ставки до 16% в декабре
12.12.2025, 07:300 Более 60% псковичей ожидают в следующем году повышения зарплат — опрос 12.12.2025, 07:000 День Конституции Российской Федерации отмечается 12 декабря 11.12.2025, 22:340 В Пскове водитель «Шевроле» вытолкнул «Ауди» на дорожное ограждение. ФОТО 11.12.2025, 22:000 Эксперт раскрыл хитрости маркетологов перед Новым годом
11.12.2025, 21:440 Водители устроили несколько ДТП на круговых перекрестках Пскова. ФОТО, ВИДЕО 11.12.2025, 21:400 Концерт «Балетная фантазия» прошёл в Пскове 11.12.2025, 21:360 Праздничный драйв: концерт группы «АнимациЯ» отгремел в Пскове 11.12.2025, 21:200 Ветеран СВО из Псковской области занялся производством чипсов
11.12.2025, 21:000 Профилактический рейд по предотвращению пожаров провели в Пскове 11.12.2025, 20:400 МВД продолжает розыск без вести пропавшего псковича в серой куртке 11.12.2025, 20:200 В Пустошке завершился капремонт поста скорой медицинской помощи 11.12.2025, 20:000 В Госдуме предложили жильцам самостоятельно решать, какие заведения будут в их доме
11.12.2025, 19:431 Михаил Ведерников: В регионе сохраняется необходимость ограничения связи и интернета 11.12.2025, 19:400 «Беседка»: Фестиваль «Кроха-фест» в Пскове. ВИДЕО 11.12.2025, 19:200 Псковский музей подвёл итоги инклюзивной акции «Музей для всех» 11.12.2025, 19:051 Скорость движения ограничат на четырёх участках трассы «Р-23» Псков 12 декабря
11.12.2025, 18:400 Акварельные картинки по мотивам «Азбуки» Бенуа представили в Вечаше 11.12.2025, 18:290 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о фестивале «Кроха-фест» в Пскове 11.12.2025, 18:200 Пробка образовалась на улице Инженерной в Пскове из-за ДТП. ВИДЕО 11.12.2025, 18:170 Т2 обновляет тарифную линейку
11.12.2025, 18:120 Новый выпуск проекта «Пастырь. Защитники Отечества» будет посвящен протоиерею Олегу Тэору 11.12.2025, 18:100 Духовный компас 11.12.2025, 18:000 «Вместе с нами Владивосток и Псков» – министр культуры об открытии выставки Марка Шагала 11.12.2025, 17:580 «Псковские тепловые сети» встретили студентов политехнического колледжа
11.12.2025, 17:550 Великолучанин попал под суд за использование поддельного водительского удостоверения 11.12.2025, 17:530 Россияне планируют в 2026 году увеличивать сбережения – опрос 11.12.2025, 17:510 «Три мудреца»: Оттепель отменяется? ВИДЕО 11.12.2025, 17:510 Прялка — спутница жизни: в Изборске сохраняют традиции древнего ремесла
11.12.2025, 17:490 Псковичей предупредили об изменении реквизита «КПП получателя» при уплате налогов 11.12.2025, 17:460 Псковский суд заключил под стражу подозреваемого в изнасиловании и убийстве 11.12.2025, 17:410 «Гонконгский» вирус гриппа доминирует в Псковской области 11.12.2025, 17:350 «Беседка»: Второй образовательный модуль программы «Герои земли Псковской». ВИДЕО
11.12.2025, 17:260 Выставка павловопосадских платков открылась в Куньинском округе 11.12.2025, 17:190 Застройщику выдано предостережение за гору песка на улице Советской в Пскове 11.12.2025, 17:150 Великолучанин Дмитрий Белюков принял участие в собрании Олимпийского комитета РФ 11.12.2025, 17:130 Квоту на отлов собак в 2025 году в Псковской области увеличили до 490 голов
11.12.2025, 17:070 Звонок не проходит: чем новые ограничения в интернете обернутся для россиян 11.12.2025, 17:060 Во второй день заезда «Дружина Довмонта» в Печорах состоялись соревнования по самбо 11.12.2025, 17:010 Как ритейл и покупатели переживают новогодний бум, рассказали псковичам 11.12.2025, 16:590 Сервис «Планирование и рождение ребенка» запустили на «Госуслугах»
11.12.2025, 16:580 В Пскове провели комплекс мероприятий в честь юбилея Московской высшей школы милиции СССР 11.12.2025, 16:530 Открыта регистрация на Детско-родительский форум в Пскове 11.12.2025, 16:520 Рекомендации по имплантации зубов дали псковские стоматологи 11.12.2025, 16:410 Областной суд оставил приговор убившему жену псковичу без изменений 
11.12.2025, 16:380 СОБЫТИЕ: Дом участника СВО в псковских Логозовичах подключили к газу 11.12.2025, 16:361 Дайте людям праздник! 11.12.2025, 16:240 Часть участников программы «Герои земли Псковской» уже определились с местом работы  11.12.2025, 16:180 В Палкино 42-летний рецидивист предстанет перед судом за хранение наркотиков
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru