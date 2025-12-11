Общество

Администрация Пушкиногорского округа отсудила у банка более 4,8 млн рублей гарантии

Арбитражный суд Псковской области рассмотрел дело №А52-4750/2025 и взыскал с банка в пользу администрации Пушкиногорского округа 4 858 513 рублей 93 копейки задолженности по независимой банковской гарантии, сообщили Псковской Ленте Новостей в суде.

Администрация округа и ООО «Бизнес континент» заключили контракт на строительные работы по капитальному ремонту школы искусств имени Семёна Гейченко. Для обеспечения исполнения обязательств по контракту банк выдал подрядчику независимую гарантию.

Администрация отказалась от исполнения контракта по одностороннему решению из-за неполного выполнения подрядчиком обязательств. Затем она направила банку требование об уплате суммы в размере 4 858 513 рублей 93 копейки, из которых 4 552 981 рубль 81 копейка — возврат неотработанного аванса, 305 532 рубля 12 копеек — штраф за нарушение сроков.

Банк отказал в оплате, ссылаясь на необоснованность расчёта. В связи с этим администрация обратилась в суд.

Суд признал требования администрации обоснованными, отметив, что требование поступило в период действия гарантии, сумма не превышает её лимит, и администрация предоставила полный пакет документов.

В решении суд указал, что принцип независимости гарантии не позволяет гарантии оценивать спорные отношения между сторонами контракта, включая соразмерность суммы требования и наличие нарушения. Гарант должен выплатить сумму в полном объёме при подтверждении факта нарушения обязательств.