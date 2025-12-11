Общество

В Росгвардии обсудили меры безопасности на новогодние праздники

Руководство региональных управлений Росгвардии и МВД обсудило обеспечение безопасности новогодних праздников на заседании Оперативного штаба Северо-Западного округа Росгвардии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области



Заседание прошло в Санкт-Петербурге под руководством командующего Северо-Западным округом Росгвардии Героя России генерал-полковника Сергея Буракова. Участие в заседании приняли начальник управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу генерал-лейтенант полиции Евгений Стасишин, представители аппарата полпреда президента Российской Федерации в округе, ФСО и ФСБ России. В режиме видеоконференцсвязи подключились начальники территориальных органов и командиры воинских частей округа.





На заседании определили основные вопросы подготовки сил и средств к обеспечению правопорядка и безопасности в период проведения значимых массовых мероприятий. Также с докладами выступили должностные лица управления округа и начальники территориальных органов Росгвардии, руководители региональных органов внутренних дел.