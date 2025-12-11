Общество

Студент воссоздал псковский театр драмы им. А.С. Пушкина в Minecraft

Студент ПсковГУ Алексей Буровцев реализовал проект по созданию виртуального Пскова в популярной компьютерной игре Minecraft, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра.

Фото здесь и далее: Псковский театр драмы им. А.С. Пушкина

Как отметили в пресс-службе, обратиться к театру псковича вдохновило посещение спектакля «Морфий»: «Псков — мой дом, и мне всегда хотелось внести свой вклад в сохранение его культурной памяти. Театр драмы — одно из важнейших зданий города, интересное и с архитектурной, и с исторической точки зрения. А окончательно меня вдохновил недавний поход на спектакль “Морфий”. Я решил, что театр обязательно нужно перенести в цифровую среду», — поделился Алексей Буровцев.

Посетить Псковский театр драмы на сервере: /warp ru_pskovskaya-obl_pskov.