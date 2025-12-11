Общество

Народный артист России Левон Оганезов скончался

Умер народный артист России, музыкант и композитор Левон Оганезов, ему было 84 года.

Фото: РИА Новости / Сергей Пятаков

«С глубоким прискорбием сообщаем, что вчера, 13 декабря, после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием скончался Леонтий Саркисович Оганезов», — говорится в публикации на его странице в соцсети Facebook*.

Отмечается, что артист запомнится виртуозностью и искрометным юмором для поклонников.

«Для нас он навсегда останется любимым мужем, папой, дедушкой, прадедом, тестем и лучшим другом», — добавили в сообщении.

Оганезов родился 25 декабря 1940 года в Москве. Музыкой он начал заниматься с четырех лет. Как аккомпаниатор Оганезов работал со многими известными артистами, среди них: Клавдия Шульженко, Олег Анофриев, Валентина Толкунова, Андрей Миронов, Лариса Голубкина и другие. Был партнером Владимира Винокура, руководил оркестром Иосифа Кобзона, играл как актер в Театре Сатиры, пишет РИА Новости.

Кроме того, он известен как ведущий программ «Суета вокруг рояля», «Белый попугай», «Добрый вечер с Игорем Угольниковым», «Жизнь прекрасна». Снялся в нескольких фильмах, среди которых: «Ключ от спальни», «Продаётся дача» и другие. В 1993 году был удостоен звания заслуженного артиста России, а в 2010-м стал народным артистом России.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.