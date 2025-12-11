Общество

Псковские росгвардейцы изъяли у населения 18 единиц оружия за неделю

С 8 по 14 декабря сотрудники подразделений лицензионно‑разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области провели 22 проверки условий хранения оружия и патронов у граждан, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

В ходе мероприятий выявлено 12 административных правонарушений. Изъято 18 единиц оружия и 65 боеприпасов.

Управление Росгвардии напоминает, что порядок хранения, использования, ношения и транспортировки гражданского оружия регулируется федеральным законом «Об оружии».

Оружие должно храниться в запирающемся на замок металлическом шкафу или сейфе, который обеспечивает его сохранность и безопасность, а также исключает доступ посторонних лиц.