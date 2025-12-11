Ёлочные базары открылись в Пскове

В Пскове стартовала работа ёлочных базаров, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.
С сегодняшнего дня жители города могут приобрести живые ёлки для новогодних праздников.
Актуальные адреса всех базаров:
- улица Коммунальная - две точки (за автобусной остановкой «Гулливер»);
- улица Индустриальная, у дома №4;
- улица Алехина, напротив дома №2;
- Рижский проспект, в торце дома №50;
- Рижский проспект, в торце дома №51;
- Рижский проспект, в торце дома №55;
- улица Гагарина, у дома №2;
- улица Алтаева, у дома №8;
- улица Народная, напротив дома №45;
- улица Энтузиастов, у дома №5;
- улица Труда, у дома №50.
