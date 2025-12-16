Общество

Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: «Добродомик» приходит в Псков

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гости студии – депутат Псковской городской Думы по округу №3, член Попечительского совета благотворительного фонда «Добродомик» Антон Мороз, основатель и руководитель благотворительного фонда помощи пожилым людям «Добродомик» Александра Синяк.

Они расскажут о благотворительном фонде «Добродомик». Кому помогает фонд? Какие задачи стоят перед организацией? Как появилась идея создания «Добродомика» и как скоро фонд придет в Псков?

Ответы на эти и другие вопросы - в эфире. Ведущая - Любовь Кузнецова.