«Беседка»: Благотворительный фонд «Добродомик» приходит в Псков. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 16 декабря.
Гости студии – депутат Псковской городской Думы по округу №3, член Попечительского совета благотворительного фонда «Добродомик» Антон Мороз, основатель и руководитель благотворительного фонда помощи пожилым людям «Добродомик» Александра Синяк.
Они рассказали о благотворительном фонде «Добродомик». Кому помогает фонд? Какие задачи стоят перед организацией? Как появилась идея создания «Добродомика» и как скоро фонд придет в Псков?