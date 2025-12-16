Общество

Госдума приняла в I чтении проект об отмене ежегодных деклараций чиновников

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроекты об отмене ежегодных деклараций чиновников в пользу деклараций, которые будут подаваться при возникновении конкретных оснований. При этом обязательное декларирование сохранится при поступлении на службу, приеме на работу в отдельные организации и при назначении на государственные или муниципальные должности.

Проектом о совершенствовании системы декларирования доходов чиновников предлагается отходить от ежегодных деклараций чиновников к декларациям при возникновении конкретных оснований.

Также предлагается установить норму об обязательном предоставлении деклараций госслужащими при их переводе в другой орган власти.

Глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев отмечал, что проект направлен на совершенствование антикоррупционной деятельности, а главная цель - сделать систему декларирования доходов, расходов и контроля за имуществом чиновников более эффективной, повысить оперативность антикоррупционных проверок и принимаемых мер, переведя их из периодического в режим непрерывного контроля, пишет РИА Новости.

Также Госдума приняла законопроект, который направлен на совершенствование порядка представления членом правительства Российской Федерации сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. В частности, предусматривается, что сведения будут представляться при назначении члена правительства на должность, а в случае, если представление сведений при назначении невозможно, — в течение четырех месяцев со дня назначения. Также сведения будут предоставляться в случае возникновения у члена правительства оснований для представления сведений о расходах в соответствии с законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».