Завод «Титан-Полимер» подтвердил соответствие международным стандартам качества

Завод «Титан-Полимер» прошел сертификационный аудит системы менеджмента качества по требованиям международного стандарта ISO 9001:2015 и национального стандарта ГОСТ Р 9001-2015 в части производства и реализации БОПЭТ пленки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе завода.

Фото: «Титан-Полимер»

В ходе аудита оценивались все ключевые элементы системы менеджмента качества, включая процессы планирования, управления ресурсами, производства продукции, управления изменениями и анализа результатов деятельности.

По итогам аудита система менеджмента качества предприятия признана соответствующей требованиям международного и национального стандартов и рекомендована к выдаче сертификата сроком действия три года. В течение указанного периода предусмотрено проведение ежегодных надзорных аудитов.

В заключении аудитора отмечены информационная открытость предприятия, высокий уровень профессиональной компетентности персонала, а также вклад завода в развитие импортозамещения и технологического суверенитета.