Общество

Победителей конкурса «Лучший медицинский работник» наградил псковский губернатор

17.12.2025 10:35|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников наградил победителей ежегодного регионального конкурса «Лучший медицинский работник». Торжественная церемония чествования прошла во вторник, 16 декабря, в правительстве области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства. 

Фотографии: правительство Псковской области

За особые заслуги в сфере здравоохранения, самоотверженный и добросовестный труд на благо Псковской области дипломами лауреатов премии и денежными сертификатами глава региона отметил 10 медицинских работников.

«Мы уделяем особое внимание развитию системы здравоохранения в Псковской области, созданию комфортных условий для вашей работы и развития. Вчера с представителями медицинского сообщества приняли решение по дополнительным мерам поддержки отдельным категориям работников сферы здравоохранения. Конкурс "Лучший медицинский работник“ — это еще одна мера поддержки, которая предоставляет молодым и состоявшимся специалистам возможности для профессионального роста», — сказал Михаил Ведерников и поздравил медиков с победой в региональном конкурсе.

В десятку лучших в регионе вошли врачи Псковской детской городской поликлиники, Псковского клинического перинатального центра, Пушкиногорского филиала Островской межрайонной больницы, медицинские работники Псковской областной клинической больницы и ее филиалов, фельдшеры Псковской станции скорой медицинской помощи и муниципальных филиалов, а также средние медицинские специалисты других учреждений здравоохранения. Напомним, лучших медиков определили жители Псковской области в ходе народного голосования.

 

С ответным словом выступила заведующая педиатрическим отделением — врач-педиатр Псковской детской городской поликлиники Софья Субботина. Она поблагодарил губернатора за организацию конкурса. «Спасибо за ваш энтузиазм, за вашу поддержку. Это очень ценная для нас награда. Спасибо руководству медицинских учреждений, коллегам, друзьям. Отдельная признательность — пациентам, которые отдавали за нас свои голоса. Они нам доверяют самое ценное — свое здоровье», — выступила Софья Субботина.

Отметим, в этом году в конкурсе на звание лучшего медицинского работника приняли участие более 80 представителей сферы здравоохранения. Проголосовали за лучших врачей, фельдшеров и медсестер более 13 тысяч жителей Псковской области.

Конкурс проводится с целью повышения престижа медицинских профессий, пропаганды достижений и профессиональных навыков врачей, фельдшеров и медсестер, содействия в привлечении молодежи для обучения и трудоустройства в организации здравоохранения.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
ПЛН в телеграм
 

 
