Общество

Бюджет псковского фонда ОМС рассмотрел соцкомитет областного Собрания

Бюджет Фонда обязательного медицинского страхования Псковской области рассмотрели депутаты комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания 17 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Бюджет фонда по доходам и расходам на 2026 год составляет 12 924 521 700 рублей, на плановый период 2027 и 2028 годов - 14 672 257 300 рублей и 15 741 419 700 рублей соответственно.

Дефицит бюджета фонда в 2026 году и плановом периоде 2027 и 2028 годов не планируется.

Доходы бюджета фонда на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов сформированы за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования и из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации, прочих неналоговых поступлений.

Основную часть прогнозируемых доходов в бюджет фонда составляют межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в субвенции 12 688 792 200 рублей на 2026 год (согласно приложения №4 к проекту федерального закона «О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»).

«Зарезервированные средства, которые теперь распределены, куда пошли?» - спросил председатель комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания Игорь Дитрих.

«Дополнительные средства в сумме 667 млн рублей полностью направлены на финансирование медпомощи организациям, которые будут участвовать в программе обязательного медицинского страхования. Основное направление на дневной стационар и круглосуточное оказание помощи», - ответила директор территориального фонда ОМС Валентина Альбова.

«Скажите, сейчас часть высокотехнологической медпомощи не оплачивается, есть ли изменения в этой области?» - задал вопрос депутат Псковского областного Собрания от «Яблока» Артур Гайдук.

«Первое приложение – за счет обязательного медстрахования, и это приложение постоянно расширяется. Кроме того, виды высокотехнологичной помощи ежегодно корректируется, что-то переводится в часть специализированной. Второе приложение финансируется за счет средств федерального бюджета», - ответила Валентина Альбова.

Законопроект поддержан единогласно.