Общество

Начинается видеотрансляция пресс-конференции об итогах нацпроектов в сфере здравоохранения

Начинается видеотрансляция пресс-конференции в объединенном пресс-центре ПЛН и радио «ПЛН FM» о предварительных итогах реализации нацпроектов в сфере здравоохранения на территории Псковской области в 2025 году.

Каков процент исполнения нацпроектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья» в Псковской области на текущий момент? Что в уходящем году сделано по модернизации медицинской инфраструктуры? Благодаря чему удалось добиться ощутимого притока кадров в учреждения здравоохранения региона? Каких специалистов все еще не хватает? Чем может похвастаться Псковская область в плане совершенствования методов профилактики, ранней диагностики и терапии хронических болезней?

На эти и многие другие вопросы ответит министр здравоохранения Псковской области Марина Гаращенко.