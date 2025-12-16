Общество

Марина Гаращенко об итогах нацпроектов в сфере здравоохранения. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись пресс-конференции, которая состоялась в пресс-центре ПЛН сегодня, 17 декабря.

Каков процент исполнения нацпроектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья» в Псковской области на текущий момент? Что в уходящем году сделано по модернизации медицинской инфраструктуры? Благодаря чему удалось добиться ощутимого притока кадров в учреждения здравоохранения региона? Каких специалистов все еще не хватает? Чем может похвастаться Псковская область в плане совершенствования методов профилактики, ранней диагностики и терапии хронических болезней?

На эти и многие другие вопросы ответила министр здравоохранения Псковской области Марина Гаращенко. Ведущий - Артем Татаренко.