Опережая время. Итоги 2025 года для Альфа-Банка
Псковский педагог - победитель «Флагманов образования»
в «СтругановЪ»
Атлас здоровья ЛОНГРИД
Работа в «Россети Северо-Запад»
РКО и эквайринг в ПСБ
До нового года не трогать!
Почему такие желтые?
Псковские учителя на V съезде Общества русской словесности
Новогодний корпоратив
Господин Рейтингомер
ESG-активность на Некрасова
Тридцать мастеров и одна ёлка
ПЛН-25: Вихри двадцатых
выбор настойчивых
 
 
 
Общество

Культурные мероприятия планируют посетить россияне на новогодних каникулах - опрос

17.12.2025 19:50|ПсковКомментариев: 0

Результаты опроса* ВТБ показали, что треть респондентов планируют посетить культурные мероприятия в новогодние каникулы, а еще половина жителей страны готовы присоединиться, если найдут для себя интересные события. Все больше респондентов выбирают культурный досуг: каждый третий опрошенный в этом году планирует посещать мероприятия чаще, чем в прошлом.

В новогодние праздники треть опрошенных (33%) уже запланировала походы в театры, музеи, кино и на концерты. Еще практически половина респондентов (49%) не исключают, что пойдут на мероприятия, если найдут интересные варианты в афишах.

Больше всех посещать культурные мероприятия планируют жители Южного (38%) и Уральского (36%) федеральных округов, а также москвичи (36%). В Санкт-Петербурге почти половина горожан (47%) планируют пойти в театр, а в Москве – в музеи (53%).

Самые популярные формы культурного отдыха этой зимой – кино (64%), концерты (51%) и театр (40%). Кино предпочитают жители Урала (72%), концерты – Южного округа (56%), а театры – петербуржцы (47%).

Большинство опрошенных собираются проводить культурный досуг в кругу семьи: 61% пойдут на мероприятия с супругом или супругой, 47% – с детьми, 41% – с друзьями. С родителями отдых проведут 19% респондентов, а 6% предпочитают культурный досуг в одиночестве.

*Опрос проведен в декабре 2025 г. среди 1500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.

Источник: Псковская Лента Новостей
