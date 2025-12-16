Общество

Всероссийский День работников органов ЗАГСа празднуют 18 декабря

Свой профессиональный праздник отмечают все работники органов ЗАГСа в России 18 декабря.

За всем известной аббревиатурой ЗАГС — запись актов гражданского состояния — ежедневный кропотливый труд работников этой службы, начиная от регистрации рождения нового гражданина страны и до самой последней записи в жизни человека. Поэтому трудно переоценить значение работы профессионалов ЗАГСа в современном мире, как в масштабах государства, так и для каждого человека.

История органов ЗАГС в России началась 18 декабря 1917 года. В этот день был подписан декрет «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния», в соответствии с которым юридические последствия за актами гражданского состояния признавались лишь в том случае, если они были зарегистрированы в государственных органах.

Этот декрет стал первым законодательным актом молодой Советской республики в области семейного права, в котором, в частности, устанавливались принципы добровольности брака, равноправия супругов, равноправие детей, рожденных в браке и внебрачных.

С тех далеких времен каждый работник ЗАГСа вносит свой личный вклад в построение правового государства и обеспечивает защиту прав и законных интересов граждан. В настоящее время семейные отношения в России регламентируются «Семейным кодексом РФ», принятым Государственной Думой 8 декабря 1995 года (в действующей редакции от 23.11.2024 года), пишет calend.ru.

В 2018 году произошли кардинальные изменения в работе органов ЗАГС — с 1 октября начала работать Федеральная информационная система «Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния», которая объединила все российские ЗАГСы в единую информационную сеть. Органы ЗАГС на территории всей страны стали доступны друг другу онлайн.

Работникам же ЗАГСа присущи особые профессиональные и человеческие качества, которые помогают достойно выполнять служебный долг, это — любовь к профессии, людям, душевная теплота, способность к сопереживанию, личное обаяние и даже артистичность.