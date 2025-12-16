Общество

Соцвыплаты проиндексируют с 1 января в Псковской области на 4%

Увеличение социальных выплат поддержали депутаты Псковского областного Собрания в рамках 50-й сессии 18 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Проект закона разработан с целью увеличения на 4% с 1 января 2026 года размеров денежных выплат, предоставляемых отдельным категориям граждан.

На повышение региональных социальных выплат будет направлено 100 млн рублей. Индексация затронет меры социальной поддержки, предусмотренные 15 областными законами. Среди получателей — инвалиды вследствие военной травмы, родители и супруги погибших военнослужащих, ветераны труда, бывшие сельские специалисты, труженики тыла, реабилитированные лица, многодетные семьи, дети-сироты, опекуны и приёмные родители.

Так, например, денежное вознаграждение, причитающееся приемным родителям, увеличится до 7 617 рублей (численность получателей — 586 человек), ветеранам труда и бывшим сельским специалистам составит 1 691 рубль (численность получателей — 51 161 человек).

Выплаты девяти находящимся на территории Псковской области Героям Российской Федерации и Героям Советского Союза увеличатся до 10 868 рублей.

Кроме того, региональный материнский (семейный) капитал за третьего или последующих детей будет увеличен до 116 тысяч 832 рублей.

«На прошлой сессии мы предлагали индексацию выплат ветеранам и детям войны на 23 рубля. Не приняли. Сегодня на целых аж 19 рублей увеличатся выплаты. Хорошо ли это? Вот и думайте», - выступил депутат от фракции КПРФ Петр Алексеенко.

Законопроект поддержан депутатами в двух чтениях с учетом таблицы поправок.