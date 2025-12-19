Общество

День зимнего солнцестояния отмечают 21 декабря

День зимнего солнцестояния в древности считался одним из важных в годовом цикле наряду с тремя другими такими же знаковыми астрономическими явлениями: днями летнего солнцестояния, весеннего и осеннего равноденствия.

Фото: Freepk / автор jannoon028

День ассоциировался с возрождением, так как ознаменовывал собой начало продолжительности светового дня и сокращение тёмного времени суток.

Считается, что настоящая астрономическая зима начинается именно в день зимнего солнцестояния, пишет Calend.ru.

Тем не менее, событие это вселяет надежду, так как тёмные дни постепенно отходят под натиском света Солнца, с каждым днём всё выше поднимающегося над горизонтом, одаривающего землю светом и теплом, и знаменующего собой начало пути к весне и пробуждению природы от зимнего сна.