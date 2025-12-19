Общество

Псковский филиал фонда «Защитники Отечества» вновь вошёл в число лучших

Псковский филиал фонда «Защитники Отечества» вновь вошёл в число лучших в стране. Высокая оценка работы подтверждена на Всероссийском семинаре-совещании Госфонда в Уфе. Об этом пишет губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram-канал

За 2,5 года в филиал обратились около 13 000 человек, поступило свыше 53 000 обращений, 98% из них решены.



Филиал отмечен за слаженную работу Межведомственной комиссии, взаимодействие с органами власти, системную поддержку участников СВО и их семей, а также за продвижение региональных инициатив, которые получают поддержку в Совете Федерации и Госдуме РФ.



Глава псковского филиала Надежда Васильева вошла в число лучших руководителей и отмечена Благодарственным письмом председателя Госфонда Анны Цивилёвой.

Псковская область становится примером внимательной и ответственной поддержки защитников Отечества.



«Площадка фонда помогает ветеранам восстанавливаться, осваивать новые навыки, проходить обучение и общаться с товарищами, которые готовы делиться своим опытом. Среди них – участники программы "Герои земли Псковской", многие начинали путь реабилитации именно здесь», - отмечает Михаил Ведерников.