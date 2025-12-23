Общество

Александр Гончаренко о работе Псковской городской Думы и деятельности депутатов

О деятельности Псковской городской Думы, развитии территориальных общественных самоуправлений, работе депутатов и взаимодействии с главой города Борисом Елкиным рассказал председатель Думы Александр Гончаренко в программе «Обратный отсчет» на ПЛН FM (102.6 FM).

— Александр Георгиевич, каким уходящий год был для Псковской городской Думы в целом? На чем был сделан акцент в работе городского парламента?

— Вы правильно начали разговор. Акцент на тех главных задачах, которые решаются Псковской городской Думой. Хочу помнить, что Псковская городская Дума – это представительный орган нашего муниципального образования. Представительные органы – это значит, что депутаты, избранные в состав Псковской городской Думы, а их 25 депутатов, 15 из них – это представители одномандатных округов, и 10 – это представители различных политических партий, которые прошли, будем так говорить, барьер по единому городскому округу.

Этот год, как и предыдущие годы, очень насыщенный, во многом очень интересный. Интерес этот, во-первых, в том, что сегодняшний депутатский корпус – это большинство людей с большим, хорошим опытом работы. У нас есть депутаты, которые работают уже в четвертом созыве, в третьем, во втором. При этом достаточно большое количество депутатов, которые работают в первом созыве. Но если посмотреть на палитру, как говорится, уровня ответственности и той работы, которую они выполняют в городе, у нас очень разнообразные люди: есть представители государственной инфраструктуры, среднего, крупного бизнеса, структуры образования, медицины и так далее. То есть разброс очень большой, но радует то, что депутатов объединяет главная и основная цель - решение проблемных вопросов на своих округах с целью создания условий для более комфортной, насыщенной, интересной жизни наших псковичей. Я, может быть, сейчас скажу слишком забористо, но мне кажется, только тот человек, который не хочет ничего видеть, не видит тех перемен, которые происходят в городе.

Город преображается с каждым годом, улучшается инфраструктура, улучшается образ жизни, связанный с тем, что город становится чище, красивее, благоустроеннее. Это работа всех нас: жителей и, в частности, представителей органов местного самоуправления - Псковской городской Думы и администрации города вместе со всем её аппаратом.

Напомню, что главенствующим в нашей работе, нашей опорой является устав города Пскова и положение, которое регламентирует деятельность всех структур, входящих в городскую Думу. Я сказал, что у нас 25 депутатов, при этом у нас в Думе шесть комитетов, которые работают по различным направленностям, всевозможные рабочие группы, куда входят депутаты. Если говорить немножко цифрами, то у нас за этот период, с 1 января по сегодняшний день, состоялась 12 сессий, общее количество рассмотренных вопросов - более 160. Я думаю, что это достаточно хороший показатель.

— А были отклоненные вопросы?

— Были, мы отправляли их на доработку.

— Что сегодня отличает городскую Думу?

— Сегодня отличается Дума от того, что было раньше. Я это говорю, исходя из своего опыта, потому что работал в свое время замом мэра города Пскова и отвечал за взаимодействие с Псковской городской Думой. Акцент мы сделали на то, что все рабочие вопросы должны прорабатываться «до того как». Любое мероприятие проходит в три этапа: до, в процессе и после. Хочу вам сказать, по процессу работы Думы видно, что пришли и работают серьезные люди, которые вникают во все процессы. Иногда возникают уточняющие вопросы, но у нас для этого всегда находятся специалисты различного профиля, экономисты, представители прокуратуры и так далее. Сами депутаты дают пояснения, разъяснения, все это учитывается.

Как правило, голосование за принятие тех или иных решений идет нормально. Иногда представители других партий воздерживаются от голосования по тем или иным вопросам. Но на то у нас и разнопартийный городской парламент, мнения иногда могут не совпадать. Стоит отметить, что по проблемам, связанным с жизнью города, с вопросами обеспечения условий жизни граждан, депутаты, как правило, выступают единодушно, независимо от партии. У нас девиз такой: партий много, а Родина у нас одна. Идеологически мы можем расходиться, наши взгляды, подходы могут отличаться, но в целом, когда идут интересы города, интересы нашего региона, совсем по-другому все это звучит. И отношение совсем другое.

За эти три года выработался механизм, мы ежегодно встречаемся со всеми, я лично встречаюсь со всеми депутатами. У нас есть устав, который регламентирует порядок работы депутата, за что он отвечает. И у нас есть регламент, который определяет мою работу. Так, в одном из них прописано, что председатель Псковской городской Думы оказывает содействие депутатскому корпусу в исполнении ими своих обязанностей путем представления им своевременной и качественной информации. Что мы и делаем. Пункты разработаны, учет ведется с 2022 года. Депутат приходит, я ему все объясняю, рассказываю, показываю. Но при этом хочу, чтобы избиратели наши понимали, депутат — это тот человек, который отчитывается только перед своим избирателем. Мы ему можем подсказать, рассказать, обучить, подправить, рекомендовать, но решение все равно принимает он. И отчитывается он только перед теми, кто его избрал.

— То есть вы хотите сказать, Александр Георгиевич, что вы депутатов не наказываете?

— Давайте мы от этого уйдем, не то слово. Еще раз говорю, что он избран избирателями. Они ему доверили представлять свои интересы, он их представляет. Какой формат? Тут, знаете, куча факторов: образование, образованность, практика работы, взаимодействие, умение строить взаимоотношения, занятость по основному месту работы. У нас из 25 депутатов только два работают на платной основе: это я и мой первый заместитель. Все остальные — это депутаты-общественники. Поэтому надо этот элемент обязательно учитывать в практической работе. У нас девиз своеобразный в Думе, что если депутат обратился в аппарат с каким-то вопросом, за какой-то помощью, мы ему оказываем всё, что можно: юридически, экономически и так далее, расчёты, подсчёты, обучение, целая система. Мы потом с вами поговорим про обучение. Мы, кстати, ещё и делимся опытом наших депутатов. У нас есть такой 12-й округ. Практики работы депутата Григория Ивановича Стороненкова изучены уже всеми. Очень многие уже их используют, ими пользуются.

— Ещё немного, и 23 ТОСа будет на 12-м округе. Знаем мы всё это. Мы тоже эти практики изучаем.

— Кстати, хочу вам сказать про один из элементов нашей работы. Я анализировал эту тему вместе со своим аппаратом. Мы увидели, что депутатам нужна практическая помощь. Что мы сделали? С 1 декабря у нас теперь в Думе создан специальный отдел за счет наших внутренних резервов, своих. Это за счет внутренних должностей. При небольшой помощи и финансовой поддержке администрации (надо отдать должное главе города, пошел нам навстречу) мы создали отдел, одно из направлений работы - территориальное общественное самоуправление. Это не значит, что мы забрали функции у комиссии, которая создана в администрации. Нет. Но это отдел для оказания помощи депутатам и активистам на округах в реализации вот таких мероприятий.

— Это что значит, Александр Георгиевич? Это значит, что количество ТОСов в Пскове уже настолько выросло?

— Я вам цифру сейчас приведу. Мы пришли в 2022-м году. На 23-е сентября у нас было семь ТОСов в городе зарегистрировано, и для восьмого нужно было на одной из первых сессий границы утвердить. Сейчас у нас уже 80 ТОСов. И где-то в пределах еще 15-20, которые находятся в проработке. Депутатскому корпусу и администрации города удалось довести эту работу до очень хорошего показателя. Механизм работает, надо только немножечко усилий приложить.

У нас уже 5-6 округов, на которых количество ТОСов перевалило за 10. Конечно, это округ депутата Григория Стороненкова. Для нас это ориентир. На первом округе Юрия Бурлина тоже порядка 10 ТОСов. Первый год ему сложновато было. Сейчас выровнялся, пошел и двигается.

Хорошие темпы у нас заряжает доктор наш Евгений Васильев. У него ТОСов пока мало. Но подготовительная работа на округе №6 идет. У него пока один ТОС, но большая-большая работа делается. И я думаю, что мы начнем получать выхлоп. У депутата Пожидаевой Юлии Валерьевны тоже уже ближе к 10 ТОСам.

Алеся Михачёва очень активно взялась за ТОСы. Мороз Антон Михайлович, знаете, чем взял не только округ, а всех нас? Активной жизненной позицией — это раз. Умением строить отношения с людьми, умением выделить тех, на кого можно опираться. У него пошло сразу. Пошло быстро и организовано. Вот буквально октябрь, ноябрь, декабрь месяц у него пошла эта работа.

Я думаю, что это действенный механизм в масштабах всей страны, региона, города. Механизм, в который люди поверили. Они поняли, что благодаря этой работе можно что-то сделать, что-то поправить, изменить в лучшую сторону. Примеров таких много. Мы показываем их работу в интернете. Люди это видят, знают, понимают и, самое главное, с большим удовольствием идут, особенно те, кто как-то засиделся, заждался перемен у себя на округе. Все поняли, что это можно делать.

Отмечу, что очень активно реагирует глава города, его аппарат, помощники. Есть люди, которые именно отвечают за это направление работы. Отмечу, что фонд ТОС всё время растет. Глава города видит, что это людям интересно.

Недавно под Москвой на площадке «Сенеж» прошло мероприятие Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. Я в том числе являюсь членом нашего Координационного совета по местному самоуправлению, поэтому участвую в различных форумах. В Подмосковье собрались люди, которые делились своим опытом, делились контактами. Каждый регион рассказывал о своей «фишке».

— А общий-то вопрос какой? Как с людьми взаимодействовать?

— Сейчас наше государство, вообще наша страна, регионы, руководство регионов - поняли, что смысл всей работы должен сводиться к тому, что в этом деле должны участвовать люди. Можно смело говорить, что третья часть поколения — это те, у которых опыт огромнейший, прожито столько испытаний, но так случилось, что все разрознились. Сейчас идет задача государства — опять сплочение, объединение, начиная от подъезда, в котором соседи вместе работают над улучшением жизни, заканчивая целыми городами, регионами. Я думаю, что время это пришло, и слава Богу, что мы к этому делу опять вернулись, у нас работают различного плана общественные структуры.

Надо объединяться, надо думать, надо избирать депутатов, надо работать с депутатами, двигать их, нагружать их, через них доводить свои чаяния, вопросы. Ну и совместно работать, конечно. Я не хочу глубоко погружаться в эту тему, но надо чуть-чуть. У нас два года очень хорошими шагами идёт наращивание бюджета города Пскова. Бюджет без Псковской городской Думы не проходит. Мы получаем информацию от администрации. И совместно с аппаратом администрации города Пскова, главой города, депутатами вносим поправки, изменения. Без этих поправок ничего не происходит. То есть бюджет не может двигаться. И бюджет этого и следующего года очень существенно отличается от бюджета, допустим, 2024-го года.

Смотрите также Бюджет Пскова на 2026 год приняли депутаты

— А что наращиваете? Собственные доходы или безвозмездные поступления? Или и то, и другое?

— Смотрите, что работает хорошо. Во-первых, собственные доходы выросли по разным направлениям. Это и работа городской администрации с правительством области, и работа правительства области с руководством государства. Мы все прекрасно понимаем, что регион у нас непростой. Проблем в нём очень много остаётся на сегодняшний день. Но при всём этом есть вложения, которые сейчас идут: и ремонт дорог, и ремонт школ. Не только в Пскове, но и во всём регионе ремонтируются школы, детские сады, больницы и так далее. Развернута огромная работа, чтобы в этих структурах было, кому работать. А для этого меняется схема образования в нашем университете. И меняется схема направления тех, кто учится в других вузах, но город им помогает в надежде на то, что они вернутся. Получат образование и вернутся к нам. И вот эта динамика очень хорошо просматривается. У нас бюджет в этом году составляет 8 млрд 130 млн. В этом большая заслуга и нашего главы города.

— Не могу вас не спросить про форму депутатских выездов.

— Этот формат у нас прописан в документах. В уставе и в регламенте. Но при этом бывает такое, что не все депутаты его в этом году делали. Идет процесс работы. Ну, опять же хочу сказать, контрольный выезд прописан. У нас уже на сегодняшний день их прошло, если мне память не изменяет, 11 за этот год. 10 или 11. У него три этапа: он готовится до, в процессе и после.

Что делается «до»? Депутат со своими помощниками, со своими активистами определяет точки приложения сил и усилий на своем округе. Первым делом я анализирую, что сделано из того, что по прошлому году намечено. И все это складывается, обсуждается, информируются должностные лица, то есть в частности и Дума, и администрация, формируются группы, и в назначенный день в назначенном месте все встречаются. Глава города с аппаратом, председатель городской Думы, депутат со своими активистами и так далее. И пошли. Как правило, происходит обход четырех-пяти точек. И видно, где что-то сделано или делается, что будет сделано, что будет в перспективе.

Я на эту тематику делюсь опытом на всевозможных выездных мероприятиях, когда участвую, в масштабах нашей страны, люди очень многие удивляются этому формату. У них есть, знаете, такое понятие, как сход. Сход граждан. А у нас контрольный выезд и действенный, очень мощный результат. Поверьте мне, основное количество депутатов практически реализует задачи, поставленные на год, на 80%. 70-80% они реализуют во взаимодействии с главой города. Тут идет работа. Когда я на выезд выхожу, я только смотрю, видна ли работа депутата и главы. Они где-то спорят. В конце составляется акт и выносится на профильный комитет.

— В завершении нашей беседы хочется отметить, что совсем скоро наступит Новый год, скажете пару слов коллегам и псковичам?

— Конечно! Мои коллеги - это надежные люди. Также у нас сложились рабочие отношения с главой города и аппаратом. Я очень рисковал, когда на первой сессии сказал: «Друзья, нам надо стремиться создать комфортные условия для работы главы города и администрации, но комфорт не в том, чтобы они расслабились и делали, что хотят, а комфорт в том, что мы работаем в рамках законодательства нашей страны, области, города. Если мы будет все это соблюдать, то всем будет комфортно». Хочу сказать, что депутатский корпус, администрация со всем своим аппаратом - это, как правило, хорошо подготовленные люди.

Всех жителей, журналистов, коллег с наступающим Новым годом!

Беседовала Любовь Кузнецова

Видеоверсию эфира смотрите по ссылке ниже.