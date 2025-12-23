Общество

Бежаницкая средняя школа отметила 155-летие

В окружном центре культуры провели торжественное мероприятие, посвящённое 155-летию Бежаницкой средней школы, сообщила глава Бежаницкого округа Елена Иванова на своей странице в сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: страница в сети «ВКонтакте» Елены Ивановой

Участники вспомнили историю учебного заведения и отметили тех, кто стоял у его истоков и продолжает сохранять традиции школы.

Елена Иванова вручилa почётные грамоты и благодарности педагогам за преданность делу, любовь к науке и стремление к профессиональному совершенству.

Депутат Псковского областного собрания Игорь Дитрих поздравил собравшихся от имени регионального парламента. Заместитель министра образования Псковской области Татьяна Лозницкая передала приветственный адрес от губернатора Михаила Ведерникова.

Особые слова благодарности прозвучали в адрес педагогов-ветеранов, которые воспитали не одно поколение бежаничан.

Солисты и творческие коллективы округа подготовили музыкальные подарки для учителей и ветеранов педагогического труда.

Со сцены прозвучало много благодарностей, признаний и пожеланий. Каждый гость вспомнил свою школьную историю и поблагодарил педагогов за вклад в своё образование, уточнила Елена Иванова.