Руководитель Стругокрасненской УИК Валентина Дементьева скончалась на 61-м году жизни

Руководитель Стругокрасненской участковой избирательной комиссии Валентина Дементьева скончалась 23 декабря, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Стругокрасненского муниципального округа.

Фото: Администрация Стругокрасненского муниципального округа

Валентина Дементьева родилась 1 марта 1965 года в деревне Межурки Стругокрасненского района. В 1983 году окончила Наумовский сельскохозяйственный техникум по специальности «Бухгалтерский учет в сельскохозяйственном производстве».

Свою трудовую деятельность Валентина Дементьева начала в 1983 году в совхозе «Первомайский» как экономист по труду и заработной плате. Далее работала бригадиром в совхозе «Авангард», бухгалтером на молзаводе, в МП ЖКХ, Лесхозпроме и главным бухгалтером в информационно-консультационном центре.

На протяжении более 30 лет она возглавляла участковую избирательную комиссию, руководила организацией десятков избирательных кампаний, от президентских выборов до общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

«Ее профессионализм, порядочность и внимательное отношение к людям заслужили уважение и признание. За время работы Валентина Николаевна была награждена благодарственными письмами, почетными грамотами администрацией района, Избирательной комиссией Псковской области и благодарственным письмом правительства области. Она была не только ответственным и грамотным работником, но и прекрасной хозяйкой, заботливой и любящей мамой. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким в связи с уходом Валентины Николаевны. Светлая память об этом замечательном человеке навсегда останется в наших сердцах», - отметили в окружной администрации.