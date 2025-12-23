Общество

До +4 градусов прогнозируют в Псковской области 25 декабря

Облачная, ночью с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 25 декабря, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном гидрометцентре.

Ночью существенных осадков не ожидается, днем в большинстве районов пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду, днем местами со скоростью 8-13 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью будет в диапазоне от -1 до -6 градусов, днем от 0 до +4 градусов.

Атмосферное давление высокое.