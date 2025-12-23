Общество

В Пскове определили обладателя Кубка Деда Мороза

Веселый предновогодний праздник — VI Фестиваль на Кубок Деда Мороза — объединил школьные команды КВН в Доме молодежи Пскова. Главный трофей завоевала сборная псковского Лицея экономики и основ предпринимательства №10, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Константин Красильников

В конкурсной программе соревновались десять команд, в числе которых были как новички, так и опытные игроки — выпускники Гремячей юниор‑лиги КВН и школьные команды. Специальным гостем фестиваля стал творческий коллектив «Astra Video». Кроме конкурсов, гости праздника смогли пообщаться на встрече выпускников Клуба веселых и находчивых.

Победителем стала команда экономического лицея №10, показавшая самый яркий и слаженный номер. Второе место заняла команда КВН «Вояж», а бронзу завоевали «Фикусы» — сборная Псковского лицея №22.

Лучшими актерами фестиваля стали Кирилл Васильев из Псковского технического лицея и Алиса Шорохова из экономического лицея №10. Приз симпатий жюри достался команде «Звездный час» из Естественно-математического лицея №20.