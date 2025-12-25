Дети из Псковской области побывали на «Елке Победы» в Москве

Ребята из Пскова, Острова, Псковского, Островского, Куньинского и Палкинского муниципальных округов побывали на новогодней программе «Елка Победы» в Музее Победы Москвы. В составе группы - 20 детей погибших участников специальной военной операции. Поездка в Москву организована при поддержке правительства Псковской области, министерства образования региона и регионального филиала фонда «Защитники Отечества», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства.
Фотографии пресс-службы регионального филиала фонда «Защитники Отечества»
В Год защитника Отечества и Год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне сценарий представления был особенным: ребятам предстояло спасти Снегурочку, которая случайно попала в ловушку старой военной кинопленки. Детей ожидал удивительный, полный приключений путь, во время которого ребята познакомились с отважными героями событий прошлого, преодолели многочисленные препятствия, а в финале зажгли на елке праздничные огни, рассказали в правительстве. После представления состоялась прогулка по Красной площади.
Государственный фонд «Защитники Отечества» создан по указу президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Специалисты и социальные координаторы фонда помогают защитникам не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и с переобучением и трудоустройством, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход. Фонд возглавляет статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева. Филиалы фонда работают во всех регионах России.