Дети из Псковской области побывали на «Елке Победы» в Москве

Ребята из Пскова, Острова, Псковского, Островского, Куньинского и Палкинского муниципальных округов побывали на новогодней программе «Елка Победы» в Музее Победы Москвы. В составе группы - 20 детей погибших участников специальной военной операции. Поездка в Москву организована при поддержке правительства Псковской области, министерства образования региона и регионального филиала фонда «Защитники Отечества», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства.

Фотографии пресс-службы регионального филиала фонда «Защитники Отечества»

В Год защитника Отечества и Год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне сценарий представления был особенным: ребятам предстояло спасти Снегурочку, которая случайно попала в ловушку старой военной кинопленки. Детей ожидал удивительный, полный приключений путь, во время которого ребята познакомились с отважными героями событий прошлого, преодолели многочисленные препятствия, а в финале зажгли на елке праздничные огни, рассказали в правительстве. После представления состоялась прогулка по Красной площади.

«Мне все очень понравилось. Экскурсия была очень интересная. Спасибо организаторам за поездку», — поблагодарила дочь погибшего участника СВО Олега Тимофеева Вера, которая побывала на елке со своей младшей сестрой Олей.

Государственный фонд «Защитники Отечества» создан по указу президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Специалисты и социальные координаторы фонда помогают защитникам не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и с переобучением и трудоустройством, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход. Фонд возглавляет статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева. Филиалы фонда работают во всех регионах России.