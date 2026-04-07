В Псковской области около получаса действовала беспилотная опасность

Опасность БПЛА в воздушном пространстве Псковской области была сегодня утром, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Мах.

«Возможны ограничения в работе связи и интернета. Дополнительно введены ограничения в работе аэропорта Псков. Оперативные службы переведены в усиленный режим. При подозрительной активности в небе – незамедлительно звоните 112 или 72-52-00. Работает ПВО, опасайтесь падения элементов БПЛА! Южные районы - особое внимание! Об изменениях обстановки буду информировать», - написал Михаил Ведерников в 7:24.

В 8:01 глава региона сообщил о снятии режима беспилотной опасности в небе над регионом. На данный момент все ограничения сняты.