Почти на 20% меньше алкоголя купили россияне в этом году перед Новым годом

Россияне в 2025 году заметно сократили покупки алкоголя перед новогодними праздниками – сразу на 16% меньше по сравнению с 2024 годом, говорится в исследовании компании «Контур.Маркет».

«В предновогодний период 2025 года спрос на алкоголь снизился на 16%. Судя по динамике продаж, россияне стали меньше употреблять алкоголь, но отдают предпочтение крепким напиткам», - говорится в исследовании на основе 7 миллионов чеков, выданных с ноября по 15 декабря 2025 года.

В среднем россияне в предновогодний период тратили на одну бутылку алкоголя 1015 рублей. Такая средняя цена объясняется высокой стоимостью виски – 2,4 тысячи рублей. При этом на бутылку шампанского в среднем уходило 1,3 тысячи рублей, на коньяк – 900 рублей, вино – 652 рубля, водку – 543 рубля, пиво – 342 рубля, пишут РИА Новости.

