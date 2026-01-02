Общество

Володин назвал поддержку семей и защиту ценностей приоритетами Госдумы

0

Поддержка семей и защита традиционных семейных ценностей остается в числе приоритетов Госдумы, от решения вопросов демографии зависит будущее России, заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

«Поддержка семей, будущих родителей, молодых мам, многодетных, защита традиционных семейных ценностей остается среди приоритетов Государственной Думы. От решения вопросов демографии зависит будущее нашей страны», - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте палаты парламента РФ.

Володин отметил, что с 1 января этого года каждый из работающих родителей, имеющих двух и более детей, при определенных условиях может рассчитывать на пособие в размере разницы между суммой НДФЛ за год по ставке 13% и годовой суммой налога, рассчитанного с того же дохода, но если бы ставка была 6%, пишет РИА Новости.

Председатель Госдумы добавил, что с начала 2026 года была увеличена необлагаемая НДФЛ сумма выплат сотрудникам на ребенка – с 50 тысяч до миллиона рублей.

«Речь идет о поддержке, которую работодатели могут оказать работникам в течение первого года после рождения, усыновления ребенка или установления опеки над ним», - уточняется в сообщении.

Парламентарий отметил, что дополнительные меры поддержки, которые были введены с 1 января, предусмотрены для многодетных семей, а также для матерей-героинь.

«Для матерей-героинь также устанавливается дополнительное материальное обеспечение (415% размера социальной пенсии). Для многодетных родителей с 2026 года снимаются ограничения на включение в страховой стаж периодов ухода за ребенком до 1,5 лет и расширяются налоговые льготы», - говорится на сайте палаты парламента.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026

Рейтинг@Mail.ru