Володин назвал поддержку семей и защиту ценностей приоритетами Госдумы

Поддержка семей и защита традиционных семейных ценностей остается в числе приоритетов Госдумы, от решения вопросов демографии зависит будущее России, заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

«Поддержка семей, будущих родителей, молодых мам, многодетных, защита традиционных семейных ценностей остается среди приоритетов Государственной Думы. От решения вопросов демографии зависит будущее нашей страны», - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте палаты парламента РФ.

Володин отметил, что с 1 января этого года каждый из работающих родителей, имеющих двух и более детей, при определенных условиях может рассчитывать на пособие в размере разницы между суммой НДФЛ за год по ставке 13% и годовой суммой налога, рассчитанного с того же дохода, но если бы ставка была 6%, пишет РИА Новости.

Председатель Госдумы добавил, что с начала 2026 года была увеличена необлагаемая НДФЛ сумма выплат сотрудникам на ребенка – с 50 тысяч до миллиона рублей.

«Речь идет о поддержке, которую работодатели могут оказать работникам в течение первого года после рождения, усыновления ребенка или установления опеки над ним», - уточняется в сообщении.

Парламентарий отметил, что дополнительные меры поддержки, которые были введены с 1 января, предусмотрены для многодетных семей, а также для матерей-героинь.

«Для матерей-героинь также устанавливается дополнительное материальное обеспечение (415% размера социальной пенсии). Для многодетных родителей с 2026 года снимаются ограничения на включение в страховой стаж периодов ухода за ребенком до 1,5 лет и расширяются налоговые льготы», - говорится на сайте палаты парламента.