Логистические компании рассказали о самых необычных грузах в России за 2025 год

Российские логистические компании рассказали о самых необычных грузах, которые они доставили в России за 2025 год; так, среди самых ярких товаров целый аквапарк из Турции, лопасти ветрогенератора, игровые автоматы, доильное ведро и многое другое.

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

«ГК "Деловые Линии" перевезла целый аквапарк: из Турции в город Когалым (ХМАО). Сложность доставки была связана не только с трансграничной перевозкой и большим объемом груза, но и хрупкостью составляющих: большинство деталей были из стеклопластика», - рассказали в компании.

Там отметили, что маршрут пролегал через Турцию, Грузию и Россию. Общая протяженность пути превысила 5,5 тысяч километров. В результате груз пришел точно к назначенному сроку и без единого повреждения. Среди других необычных перевозок в компании стал гоночный болид на выставку в китайский Чжэнчжоу и стрелочный макет на экспозицию в Ташкент, пишет РИА Новости.

В федеральной транспортной компании "Скиф-Карго" самыми необычными грузами 2025 года назвали игровые автоматы с краном для захвата мягких игрушек. "Целую партию таких автоматов заказал для своих магазинов популярный сетевой ритейлер по продаже косметики, парфюмерии и товаров для дома. Компания доставила их в Волгоград, Воронеж, Краснодар, Пермь, Ростов-на-Дону, Самару, Челябинск и Уфу", - рассказали в "Скиф-Карго".

Самым нестандартным грузом, который в уходящем году перевезла компания NC Logistic, стала часть лопасти ветрогенератора. Заказчиком выступило предприятие, активно использующее этот метод получения электроэнергии. По габаритам комплектующая сопоставима с длиной трех автофур.

В процессе перевозки возникали сложности на отдельных участках трассы: проезд оказывался невозможным из-за габаритов груза, поэтому машине приходилось двигаться по проселочной дороге через поле. Каждый такой маневр требовал предварительного согласования с ГИБДД.

В 2025 году среди самых необычных отправлений СДЭК отметил саквояж с фермуаром из дерева, соль Шюсслера для костей и зубов, параплан и доильное ведро.