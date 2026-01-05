Глава Псковского района навестила семью в Детской деревне-SOS

Глава Псковского района Наталья Федорова навестила семью Дудник в Детской деревне-SOS сегодня, 5 января. Об этом она сообщила на своей странице ВКонтакте.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова/ страница ВКонтакте

«Новогодние и рождественские праздники – время семейного общения. Заглянула в гости к подшефной семье Дудник в Детскую деревню-СОС. С мамой Ольгой Михайловной, Соней, Дашей и руководителем учреждения Игорем Соловьевым попили чаю, тепло пообщались и поздравили друг друга с праздниками», - рассказала Наталья Федорова.

Глава района подчеркнула, что учреждению в минувшем году исполнилось 15 лет.

«Радостно видеть, как дети подросли за те годы, что мы поддерживаем добрые отношения с этой семьей и в целом с Детской деревней-СОС. В минувшем году уникальное для нашего региона учреждение отметило 15-летний юбилей деятельности. За это время десятки воспитанников почувствовали тепло домашнего очага и семейного воспитания. Поблагодарила Игоря Ивановича за эту важную работу», - рассказала она.