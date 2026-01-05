Общество

Глава Псковского района навестила семью в Детской деревне-SOS

0

Глава Псковского района Наталья Федорова навестила семью Дудник в Детской деревне-SOS сегодня, 5 января. Об этом она сообщила на своей странице ВКонтакте. 

Фото здесь и далее: Наталья Федорова/ страница ВКонтакте

«Новогодние и рождественские праздники – время семейного общения. Заглянула в гости к подшефной семье Дудник в Детскую деревню-СОС. С мамой Ольгой Михайловной, Соней, Дашей и руководителем учреждения Игорем Соловьевым попили чаю, тепло пообщались и поздравили друг друга с праздниками», - рассказала Наталья Федорова.

 

Глава района подчеркнула, что учреждению в минувшем году исполнилось 15 лет.

«Радостно видеть, как дети подросли за те годы, что мы поддерживаем добрые отношения с этой семьей и в целом с Детской деревней-СОС. В минувшем году уникальное для нашего региона учреждение отметило 15-летний юбилей деятельности. За это время десятки воспитанников почувствовали тепло домашнего очага и семейного воспитания. Поблагодарила Игоря Ивановича за эту важную работу», - рассказала она. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026