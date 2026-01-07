Николай Козловский поздравил великолучан с Рождеством Христовым

Глава Великих Лук Николай Козловский от всей души поздравил жителей города с праздником Рождества Христова. Поздравление он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Это один из самых великих и светлых праздников православного календаря. Он приносит нам надежду и духовную радость, укрепляет в наших сердцах веру и желание творить добро, объединяет людей вокруг традиционных нравственных ценностей милосердия, сострадания, великодушия и справедливости. В этот день мы стремимся быть рядом с родными и близкими людьми, дарить им внимание и заботу, совершать благие дела и поступки, бескорыстно помогать окружающим людям», – написал Николай Козловский.

Глава города пожелал великолучанам крепкого здоровья, счастья и радости, гармонии в душе, уюта в доме и согласия в семьях, исполнения самых заветных желаний и новых достижений на благо древнего города Великие Луки и нашего Отечества.

«Пусть свет Рождественской звезды наполнит ваши сердца счастьем и добротой, придаст сил и поможет справиться с трудностями. Пусть праздник Рождества Христова станет точкой отсчета самых светлых начинаний, осуществления лучших помыслов и идей», – добавил он.