Общество

Николай Козловский поздравил великолучан с Рождеством Христовым

0

Глава Великих Лук Николай Козловский от всей души поздравил жителей города с праздником Рождества Христова. Поздравление он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Это один из самых великих и светлых праздников православного календаря. Он приносит нам надежду и духовную радость, укрепляет в наших сердцах веру и желание творить добро, объединяет людей вокруг традиционных нравственных ценностей милосердия, сострадания, великодушия и справедливости. В этот день мы стремимся быть рядом с родными и близкими людьми, дарить им внимание и заботу, совершать благие дела и поступки, бескорыстно помогать окружающим людям», – написал Николай Козловский.

Глава города пожелал великолучанам крепкого здоровья, счастья и радости, гармонии в душе, уюта в доме и согласия в семьях, исполнения самых заветных желаний и новых достижений на благо древнего города Великие Луки и нашего Отечества.

«Пусть свет Рождественской звезды наполнит ваши сердца счастьем и добротой, придаст сил и поможет справиться с трудностями. Пусть праздник Рождества Христова станет точкой отсчета самых светлых начинаний, осуществления лучших помыслов и идей», – добавил он. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026