Уроженца Волгоградской области разыскивают в Пскове

Полиция разыскивает Илью Строчкова 1942 года рождения, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

Фотография: УМВД России по Псковской области

По имеющимся данным, этот уроженец Суровикинского района Волгоградской области, проживающий в Пскове, с 23 июня 2024 года без вести пропал на территории областного центра. И до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Был одет в синюю кофту с полосами из трёх цветов: белая, синяя, тёмно-синяя спортивного типа с надписью FILA, черные брюки, кепку камуфлированного цвета, кроссовки на черных шнурках с элементами белого цвета. При себе имеет ключи с брелоком в виде Эйфелевой башни.

Приметы: рост 170 - 175 сантиметров, нормального телосложения. Волосы короткие, седые.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Ильи Строчкова, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-952-214-48-97 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД России по городу Пскову) или 102, 112.

