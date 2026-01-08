В ГД назвали «острой проблемой» стремление россиян к самолечению

Проблема самолечения остро стоит для России и всего мира, заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).

«Она, безусловно, остро стоит и для России, и для всего мира. Потому что доступ к информации настолько простой, так легко ее получить, что любой человек может почувствовать себя врачом», — сказал Сергей Леонов.

ТАСС пишет, что кроме того, к самолечению может привести длительное ожидание нужного врача, отметил депутат.

«Если человеку говорят: «Слушайте, вы можете подождать неделю, и мы запишем вас на прием», человеку не хочется ждать», — добавил он.